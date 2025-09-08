¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa

Este domingo 14 de septiembre, es el día escogido en que finalmente se llevará a cabo la Supercopa que enfrentará al último monarca del Campeonato Nacional, en este caso Colo Colo, ante el último equipo que levantó la Copa Chile, en este caso Universidad de Chile, para así definir al tan esperado campeón de campeones.

Cabe recordar que este encuentro debe disputarse a inicio de temporada, antes que comience el Campeonato Nacional, pero este año nuevamente hubo problemas en la realización del partido, ya que además este es un Superclásico, por lo que tuvo que retrasarse en variadas oportunidades hasta encontrar el tiempo justo y también el recinto que albergue este duelo.

Finalmente la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará en el estadio Santa Laura el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, donde además en esta oportunidad hay una restricción especial con el público que podrá asistir al evento deportivo, ya que sólo se les venderán entradas a los abonados mayores de 55 años y a los miembros de los planteles del fútbol joven de ambas instituciones.

En los últimos días, Universidad de Chile había mencionado la posibilidad de suspender este duelo, ya que además del Campeonato Nacional, deben preparar su llave ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. Pese a esto, desde la ANFP señalaron que no hay ninguna solicitud formal para esto y que la Supercopa va sí o sí.

Sumado a lo anterior, el Delegado Presidencial Regional, Gonzalo Durán, señaló que se han llevado a cabo todos los preparativos para disputar sin problemas este encuentro, por lo que el partido ya sería un hecho confirmado. Desde la mirada de seguridad, está todo listo y el Gobierno ya confirmó que el encuentro tiene todo listo para su realización.