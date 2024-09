¡Uno más a la polémica! Jorge Valdivia le responde con todo a Arturo Vidal por La Roja

Esta semana se juega la segunda de la doble fecha clasificatoria donde La Roja recibirá en el estadio nacional a Bolivia. Los dirigidos de Ricardo Gareca vienen de una dura caída ante Argentina como visitantes por 3-0, marcando así aún más el mal presente que vive la selección chilena, quienes no pueden marcar goles.

Además, el combinado nacional se encuentra actualmente fuera de la zona clasificatoria al próximo Mundial en 2026, por lo que el duelo de mañana ante Bolivia es vital para así lograr escalar en la tabla de posiciones y al menos posicionarse en la zona de repechaje, recordando que ahora la Conmebol tiene más cupos para la próxima cita planetaria.

Pero La Roja no ha logrado mostrar buenos resultado, en algo que se viene arrastrando desde la última Copa América, donde no sólo no pudieron ganar ningún partido, sino que además no lograron anotar un solo gol en todo el torneo. Ahora, es de esperar que ante Bolivia se pueda dar vuelta la página y apuntar a mayores objetivos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Durante la semana, una de las grandes polémicas las protagonizó Arturo Vidal, quien criticó duramente a Ricardo Gareca tras la derrota ante Argentina de la semana pasada. Si bien el estratega de la selección chilena decidió no responderle al actual jugador de Colo Colo, quien si lo hizo fue un viejo conocido y excompañero suyo.

Este es el caso de Jorge Valdivia, quien no se guardó nada para contestarle al King sobre sus críticas hacia La Roja. "Arturo en algún minuto va hablar y le van a preguntar y va a decir me equivoque o si el considera que no lo hizo, está bien, pero yo considero que es innecesario y lo único que hace es tirar piedras en este camino que todos queremos que pueda ser realidad, que es el mundial".