¡Sigue en alza! Nicolás Jarry continúa con el buen momento en el circuito Challenger

En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

Por: Gonzalo Zamora

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Uno que finalmente logró renacer la semana pasada fue el caso de Nicolás Jarry, quien hasta hace una semana no había conseguido ninguna victoria en la temporada y venía de poco más de nueve meses sin celebrar.

Debido a esto, nuestro tenista nacional decidió bajar de categoría y volver a los torneos Challenger, para así poder retomar el nivel que venía mostrando hace algún tiempo y repasar lo básico para nuevamente recuperar la confinza perdida.

Esta fue una de las mejores decisiones que pudo tomar, ya que la semana pasada, Nicolás Jarry llegó hasta las semifinales del Challenger 75 de Madrid, donde si bien no sumó muchos puntos ATP, sí recuperó la confianza y volvió a las victorias luego de un largo tiempo.

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Luego de volver al triunfo tras casi nueve meses de malos momentos, Nicolás Jarry (155) actualmente está participando del Challenger 125 de Oeiras, donde en la primera ronda superó al danés Elmer Moller (129) por parciales de 6-2/3-6/6-0.

Sigue agarrando confianza

Con este gran debut, el tenista nacional suma ocho puntos ATP que le permiten escalar hasta el lugar 153 del ránking. Ahora por los octavos de final del Challenger 125 de Oeiras, se medirá ante el portugués Jaime Faria (142) el próximo jueves en horario por confirmar.

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