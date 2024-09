¡Una espina en el corazón! Esteban Paredes cuenta su gran pena en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo enfrentó el partido de ida de la final fase regional ante Magallanes, en un partido donde no podía contar con los jugadores que se encuentran actualmente en La Roja y otras bajas que tiene hasta el momento por lesión, pero aún así, contó con gran parte de su equipo titular de siempre.

Pero pese a esto, los albos tuvieron serios problemas para enfrentar a Magallanes en condición de visitante, tanto así que terminaron cayendo por 3-0 gracias a una espectacular actuación de Joaquín Larrivey, quien anotó los tres goles para el cuadro local, poniendo así en duros aprietos al cacique para el partido de vuelta.

Colo Colo ahora debe dar vuelta la página y dar su máximo esfuerzo si quiere continuar con vida en la Copa Chile, pero ahora comienza a concentrarse en lo que será la vital llave por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, donde buscará seguir haciendo história y clasificar a las semifinales del torneo.

Uno de las mayores figuras en los últimos años en los albos fue el delantero Esteban Paredes, quien no sólo levantó una gran cantidad de títulos junto al equipo, sino que además es uno de los mayores goleadores en la historia del club, pero que pese a todos sus éxitos, dejó una enorme pena en la institución de sus amores.

Esta enorme pena tiene que ver con su salida de Colo Colo, la cuál hasta el día de hoy no se entiende por qué se dió, ni mucho menos la forma. "A mí me sacan, no es que el club no tenía en ese entonces plata, porque ese es el argumento que a mí me dieron, yo estuve tres años en Colo Colo la primera etapa, la cuál llega Juan Gutiérrez, que llega como Gerente Deportivo y me dice ‘Esteban, el club no te va a renovar, porque no tenemos el dinero disponible".