¡Los primeros semifinalistas! Los primeros resultados en los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League ya está llegando a su etapa final, dónde sólo quedan los últimos ochos equipos que están disputando la llave de los cuartos de final para así conseguir un cupo en las semifinales del torneo.

Hay que recordar que esta temporada cambió el formato en que se disputa el torneo, ya que en lugar de jugarse la vieja y querida fase de grupos, en su lugar se comenzó disputando una fase de liga todos contra todos, donde los primeros lugares clasificaban a la siguiente fase.

Gracias a esto y también la inclusión de los playoffs antes de pasar a los octavos de final, se pudieron dar grandes sorpresas esta temporada en la UEFA Champions League, donde la mayor de esta fue el caso del Bodo/Glimt, quienes en su primera participación en la competición consiguieron llegar hasta los octavos de final.

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El día de hoy se disputaron los primeros duelos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde el Barcelona venció por 2-1 al Atlético de Madrid, pero no le alcanzó para avanzar a las semifinales. Por su parte, el PSG venció por 2-0 al Liverpool abrochando así su paso a la siguiente fase.

En busca de los últimos semifinalistas

El día de mañana se juegan los últimos dos duelos de los cuartos de final, donde el Bayern Munich se enfrenta al Real Madrid y el equipo alemán cuenta con la venta de 2-1 de la ida. Finalmente el Arsenal se medirá ante el Sporting de Lisboa y el cuadro inglés tiene una mínima ventaja de 1-0.

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