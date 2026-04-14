¿Dejará Azul Azul? Cecilia Pérez quiere estar en la nueva reeestructuración del fútbol chileno

Luego de decretarse la nueva Ley de Sociedades Anónimas que cambia la forma en que se manejará el fútbol chileno, se tendrá la creación de la nueva Federación de Fútbol de Chile, la cuál se separará de la ANFP y tendrán distintas responsabilidades.

En este aspecto, la ANFP se encargará netamente a todo lo relacionado con las distintas selecciones de nuestro país, tanto con la participación en los torneos, la designación de los distintos cuerpos técnicos, la búsqueda de duelos amistosos, etc.

Por otro lado, la nueva Federación de Fútbol de Chile verá toda la interna del fútbol chileno, es decir el manejo de los torneos nacionales, hablamos del Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de La Liga que debutó esta temporada.

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Con la creación de la nueva Federación de Fútbol de Chile, la cuál se separará de la ANFP y estará a cargo de toda la interna del fútbol chileno local, los distintos clubes ya están viendo a sus candidatos para participar de esta mesa directiva, donde Universidad de Chile no quiere quedarse fuera.

Los azules tendrían su carta

En definitiva serán cuatro los cupos para los directivos que conformarán la Federción de Fútbol de Chile, es aquí donde el romántico viajero apuesta por la visepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez. Según información de En Cancha, Pérez corre con gran ventaja para ganar uno de estos puestos, además de que en caso de ser electa, no necesita renunciar a su puesto en la concesionaria azul.

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