Entrevista de Mosciatti a Kaiser genera polémica en redes sociales por pregunta sobre el Golpe de Estado

El periodista Tomás Mosciatti entrevistó para su programa De Frente con Tomás Mosciatti al candidato presidencial Johannes Kaiser. En la instancia le consultó sobre si apoyaría un nuevo Golpe de Estado en Chile, con “todas las consecuencias” que aquello implica y su respuesta generó un debate en redes sociales.

En concreto el entrevistador le preguntó sobre el Golpe de Estado de 1973 a lo que Kaiser confirmó que apoyaría un nuevo “pronunciamiento militar”, como él lo llama. Ante esto Mosciatti le consultó nuevamente: "¿Usted sigue apoyando el Golpe?" a lo que Kaiser respondió explicando sus razones sobre esto.

¿Qué dijo Kaiser que generó polémica?

Ante la consulta del conocido periodista Kaiser lanzó. “Sin duda” a lo que el comunicador agregó “si se dieran las mismas circunstancias ¿usted apoyaría un nuevo Golpe?". “Sin duda. Absolutamente” respondió Kaiser en el estudio. “¿Con todas las consecuencias? ¿Con los muertos que...?" agregó el periodista.

Tomás Mosciatti le pregunta a Johannes Kaiser si apoyaría un nuevo golpe de estado.



Sin que se le mueva un músculo, le dice:



“Sin duda, absolutamente”



Esto debe ser un escándalo nacional en los medios de comunicación, pero todos sabemos que seguirán hueveando a Jara con cuba. pic.twitter.com/y3uyoGXIQe July 4, 2025

“Con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, lamentablemente. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo” declaró el candidato de extrema derecha. “Usted no puede decretar la vía armada para justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, vox del expresidente Frei. Usted no puede desatar la lucha de clases y cuando recibe una respuesta, esperar que ésta sea pacífica” profundizó el diputado.

“Las detenciones, desapariciones, las torturas y asesinatos ¿fueron inevitables, dice usted?“ refuto Mosciatti. Kaiser respondió: “No, no creo que hayan sido inevitables. Lo que le dije es que en caso de un conflicto de esa naturaleza, que pudo haber alcanzado ribetes de una guerra civil, evidentemente que iban a haber muertos e iban a haber violaciones de derechos humanos, porque cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos”.

Para el congresista, el Ejército de Chile “actuó en su momento de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado, bajo el control del régimen democrático”. Mosciatti lo interrumpió: “Me niego a pensar que el Ejército esté entrenado para torturar”.

Finalmente Kaiser retrucó: “Bueno, pero es efectivamente así, pues (...) Efectivamente, Estados Unidos enseñó a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura”. Pese a ello, el candidato juró que no justifica las torturas. “Creo que la tortura es una forma brutal y poco práctica de obtener información y es un castigo inmerecido”.

