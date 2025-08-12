“No tengo propuesta, yo ya lo hice”: Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

En el marco de un seminario presidencial convocado por Moneda Patria Investment, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó las próximas acciones de su campaña, que incluyen una gira de la representante oficialista por distintas regiones del país.

“Había decidido no venir, porque estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado se hacen tantos supuestos así que preferí venir”, partió aclarando la aspirante a La Moneda.

Luego, detalló que en las últimas semanas se ha "reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintas familias empresariales, con distintos empresarios privados, pero creo que llegó la hora de que me reúna con los chilenos en regiones“.

En esa misma línea, sostuvo que la gente común y corriente “no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Y les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir. Los felicito por tener esta capacidad organizativa, pero los chilenos y chilenas no necesariamente la tienen y necesitan saber quién los va a gobernar”.

Apuntó contra Kast

En el debate, que tuvo como interlocutores a dos de los tres postulantes de la derecha, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, Jeannette Jara puso en entredicho las iniciativas económicas impulsadas por los candidatos del Partido Republicano y de Chile Vamos.

“Yo les podría decir aquí fuerte y claro: les vengo a prometer que vamos a crecer un 4%. De ahí para arriba. ¿Por qué no mejor no les prometo un 5%? O un 6%. El punto es que para hacer eso hay que tomar medidas. No sólo decirlo”, sostuvo la exministra del Trabajo y Previsión Social.

Jara señaló que la aprobación de la reforma previsional resulta fundamental para reactivar el mercado de capitales y mejorar las pensiones, dirigiendo sus críticas principalmente hacia Kast.

“Después de 12 años de ser candidato presidencial, no ha demostrado un aporte concreto al país. Yo lo digo con autoridad, porque hoy día si el mercado de capitales va a recuperarse después de lo que fueron los retiros previsionales y a la vez las pensiones van a subir, va a ser en función del liderazgo que yo tomé como encargada de la reforma previsional. Yo no tengo propuesta, yo ya lo hice. Lideré la reforma de pensiones”, sentenció.