¡Hasta Jeannette Jara se pronunció! Así respondió el oficialismo a “autoritarios” dichos de Kast

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

José Antonio Kast, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, planteó cómo sería su administración en caso de llegar al poder. En sus declaraciones, minimizó la “relevancia” del Congreso y subrayó la importancia de la “facultad presidencial”

En medio de su intervención en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, donde fueron invitados los postulantes a La Moneda, Kast planteó “recuperar el Estado de Derecho”. Explicó que, para eso, los poderes del Estado deben respetar las facultades de las instituciones. “Que cada uno haga su trabajo”, apuntó. 

Indicó que “el Estado tiene como principal misión recuperar la seguridad para los chilenos”. En ese sentido, afirmó que “el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias”, 

Luego lanzó una frase que sacó verdaderas ronchas: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”. Añadió que están revisando “todas las potestades administrativas que tiene el Estado”, asegurando que se debe “recuperar el sentido de autoridad”; y que, de ser elegido, actuará con “voluntad y carácter” para aplicar la ley y que exista “gobernabilidad”.

La respuesta del oficialismo 

Los dichos del republicano no pasaron desapercibidos y una de las primeras en reaccionar fue la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. La militante del partido Comunista interpretó las palabras de Kast como un aviso de que quiere gobernar “por decreto”.

“Para mí la democracia es muy valiosa. Efectivamente las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país. Pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error”, criticó Jara.

Otra figura que se pronunció al respecto fue el diputado Eric Aedo (DC), parte de la campaña de Jara, quien quiso “reivindicar el valor del Congreso” y llamó al candidato a “aclarar bien el alcance de sus palabras”.

Por otro lado, el diputado Jaime Naranjo (exPS), fue todavía más duro al demostrar su rechazo. “Es muy bueno para el país que el señor Kast esté anticipando qué estilo de gobierno va a impulsar si es que llega a gobernar. Porque saltarse el Congreso es establecer, de una u otra manera, una dictadura en el país. Que juzgue el país si quiere ese tipo de Gobierno”, sentenció. 

