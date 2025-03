JC Rodríguez genera polémica con dardo contra pinochetistas: "Esto no lo va a arreglar el tata"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio César Rodríguez realizó una extensa intervención en donde señaló que la situación de "crisis" del país no se solucionaría con un nuevo "tata" por la figura de Pinochet. En concreto su discurso inició cuando escuchó las condiciones en las que trabajaban los choferes de buses.

Recordemos que en la Región de Coquimbo ocurrió un fatal accidente en donde seis personas resultaron fallecidas por un choque que involucró a cuatro buses interurbanos y uno de los conductores involucrados mencionó que la situación del empleo de sus colegas está en crisis ya que, hay sueldos impagos, falta de camas y baños son sólo algunos de los obstáculos.

¿Qué reflexión realizó JC Rodríguez?

“Vivimos en un país en donde es más importante la matemática y no hay educación emocional, no hay educación ética, no hay nada. Entonces, finalmente, te vas armando como ser humano con las cosas que no tienen valor. Y las que realmente tienen valor y engrandecen las comunidades y los países, no tienen valor”, lamentó Rodríguez.

“Nos pillamos con un país donde se cambian las guaguas en los hospitales, se construye un puente chueco, te operan la cadera al revés, donde los médicos son mercachifles, entonces tenemos médicos extranjeros. Hay mucha gente que no trabaja por vocación, entonces andamos todo el día así. Por eso estamos en un país en crisis, porque la delincuencia, los portonazos y los niños con una pistola son consecuencia de esto”, añadió.

“Y no lo va a arreglar el tata (por Pinochet), como andan poniendo en Twitter, lo arreglamos todos y de una manera distinta, metiéndole ética, filosofía y civilidad a los niños, diciéndole las cosas importantes, que debe respetar a las niñas”, sentenció el comunicador aparentemente molesto con los antecedentes expuestos por el conductor.

