Daniel Stingo analiza sin pelos en la lengua situación de Neme y Sepúlveda en Mega: "Esta es una cuestión política"

En el programa La voz de los que Sobran Daniel Stingo se refirió a la reciente voltereta realizada por Mega con los conductores José Antonio Neme y Rodrigo Sepúlveda, quienes comenzarían nuevos roles a inicios de este mes. En concreto el abogado que comparte panel con Ale Valle señaló que la polémica era una "cuestión política".

“Sepúlveda no es un tipo defensor de la derecha, es un tipo que se acomoda a donde esté. Puede ser de derecha, pero no tiene conocimientos ideológicos, no es un tipo preparado” comentó el profesional sobre el actual conductor del noticiero Mega Noticias Alerta, quien no logró probarse en el matinal del canal.

¿Qué dijo Stingo sobre Neme y Sepúlveda?

“Cuando habla, no tiene ninguna profundidad, tira las cosas al aire y parecen razonables. Eso lo usa la derecha. Neme es un tipo preparado, lo que es peor todavía, porque tiene ideas, pero también se acomoda”, agregó el exconvencional. En el podcast Stingo señaló que “los dos se acomodan, uno tiene una responsabilidad mayor que es Neme" dijo.

Luego explicó que "porque tiene conocimientos, piensa las cosas, y Sepúlveda no. Sepúlveda es más volátil, pero se acomoda más a la derecha porque, en el fondo, le dicen A y él dice A. Esta es una cuestión política, claramente política”. Por su parte, la periodista Alejandra Valle fue mucho más dura con Sepu: “Rodrigo Sepúlveda no es solamente un representante de las ideas de derecha. Aunque si tuviera idea de algo, lo agradeceríamos”.

“Es una persona sin ninguna profundidad, que no aprende ni estudia. No podís estar diciendo que haya un partido único, se pone a llorar con las señoras que han sido asaltadas en la calle. Él representa al Chile vacío, sin ideas y además el que asusta a las personas, el que hace que esas personas no quieran salir a la calle, porque ese señor, lo que hace, es asustarlas. Y con eso pavimenta el ascenso del fascismo al poder”, sentenció.

