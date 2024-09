Investigación contra Hermosilla salpica a Katherine Martorell: "Estoy muy tranquila"

Un nuevo coletazo ha dado el Caso Audios y la investigación en contra del abogado Luis Hermosilla por sobornos. En concreto durante los últimos días ha aparecido el nombre de la ex subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Katherine Martorell quien habría favorecido estratégimante a Motorola en ganar una licitación y estaría involucrada en un hecho de corrupción.

Cabe mencionar que, la Fiscalía Centro Norte confirmó haber pedido a la Fiscalía Oriente saber si el celular del abogado Luis Hermosilla contiene intercambios de Whatsapp irregulares entre él y exdirectores de la Policía de Investigaciones (PDI), para esclarecer un posible fraude al fisco y falsificación de instrumento publico en la licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros que también involucrarían a Martorell.

¿Qué dijo Martorell sobre estar siendo investigada?

Es importante decir que, un antecedente no menor es que el abogado que hoy esta en prisión preventiva fue defensor de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, cargo que la militante de Renovación Nacional (RN) ejerció durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Además, en 2020 fue cuando se destapó que la empresa Pegasus puso una querella en contra de ella y cinco integrantes de la comisión evaluada de una licitación que se ganó Motorola, por haber utilizado información estratégica ya que, la empresa no cumplía con "pre y post grabado" una de las reglas para recibir 378 millones.

"Yo no tengo acceso al WhatsApp de Luis Hermosilla. Tengo acceso a mi WhatsApp con Luis Hermosilla y ahí le puedo decir que no existe ninguna solicitud o diligencia que me haya comunicado que iba a realizar con alguien de la PDI ni nada por el estilo" señaló la exautoridad del Gobierno de Piñera en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Muy tranquila respecto a la diligencia. Es más, me parece bien que se haga y la Fiscalía ha accedido a todas las diligencias que ha pedido la querellante, pero en ningún caso ha abierto una nueva arista por los chats de Hermosilla en el caso de la investigación que me involucra. Mi situación procesal no ha cambiado: no he sido formalizada, llevo cinco años siendo investigada" cerró.

