Hulk estalla públicamente contra Jorge Sampaoli y agrega nueva polémica a la lista del DT

Después de un brillante e histórico paso por Chile, la carrera de Jorge Sampaoli nunca fue la misma. El entrenador ha sumado más polémicas que títulos tras su paso por La Roja y ahora sumó una nueva, pues Hulk lo fulminó públicamente en Brasil.

Después de perder la Copa Sudamericana y tras caer ante Fortaleza en el Brasileirao, el mítico delantero brasileño perdió la paciencia con el entrenador y estalló por su lugar en el equipo. "Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así", comenzó diciendo.

Hulk estalla contra Jorge Sampaoli

Pero no se quedó solo con eso, porque también criticó la manera de plantear partidos de Sampaoli. "Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, uno que marca el juego y quiere ganar todos los partidos. En los últimos años ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil", señaló.

Quizás te pueda interesar: No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra

Es más, a pesar de tener contrato vigente por un año más, Hulk puso en duda su continuidad. "Siempre amaré a este club. Si llega una oferta o la directiva toma otra decisión, no es mi responsabilidad. Nunca seré un problema. Juegue bien o mal, siempre respetaré al Atlético Mineiro”, añadió.

Los números de Sampaoli en Mineiro

En este segundo paso por el Atlético Mineiro, el casildense ha dirigido 21 partidos, registrando seis victorias, ocho empates y siete derrotas. Estos números no tienen a nadie contento en Brasil, mucho menos a Hulk, quien salió a criticar públicamente al DT.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.