Hulk estalla públicamente contra Jorge Sampaoli y agrega nueva polémica a la lista del DT

Hulk fulmina a Jorge Sampaoli.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

demanda colo colo

No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

"Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Consejos sobre cómo sobrellevar el duelo en fiestas de fin de año: una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos
Sergio Jadue reaparece tras FIFA Gate.

A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción
Jugadores saldrían de U de Chile con Gustavo Álvarez.

Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez
La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

Después de un brillante e histórico paso por Chile, la carrera de Jorge Sampaoli nunca fue la misma. El entrenador ha sumado más polémicas que títulos tras su paso por La Roja y ahora sumó una nueva, pues Hulk lo fulminó públicamente en Brasil.

Después de perder la Copa Sudamericana y tras caer ante Fortaleza en el Brasileirao, el mítico delantero brasileño perdió la paciencia con el entrenador y estalló por su lugar en el equipo. "Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así", comenzó diciendo.

Hulk estalla contra Jorge Sampaoli

Pero no se quedó solo con eso, porque también criticó la manera de plantear partidos de Sampaoli. "Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, uno que marca el juego y quiere ganar todos los partidos. En los últimos años ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil", señaló.

Quizás te pueda interesar: No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra

Es más, a pesar de tener contrato vigente por un año más, Hulk puso en duda su continuidad. "Siempre amaré a este club. Si llega una oferta o la directiva toma otra decisión, no es mi responsabilidad. Nunca seré un problema. Juegue bien o mal, siempre respetaré al Atlético Mineiro”, añadió.

Los números de Sampaoli en Mineiro

En este segundo paso por el Atlético Mineiro, el casildense ha dirigido 21 partidos, registrando seis victorias, ocho empates y siete derrotas. Estos números no tienen a nadie contento en Brasil, mucho menos a Hulk, quien salió a criticar públicamente al DT.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

demanda colo colo

No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

"Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Consejos sobre cómo sobrellevar el duelo en fiestas de fin de año: una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos
Sergio Jadue reaparece tras FIFA Gate.

A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción
Jugadores saldrían de U de Chile con Gustavo Álvarez.

Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez
La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción
Brayan Cortés recibe críticas en Peñarol.

Futuro incierto: Brayan Cortés se llena de críticas en Uruguay tras perder título con Peñarol
Programación liguilla de ascenso Primera B.

Estará de infarto: final de la liguilla de ascenso de Primera B ya tiene su programación lista
Claudio Aquino enoja a Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Ciclo cumplido? Detallan la furia de Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo