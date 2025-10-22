Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

Por: Fabián Marambio

Nelson Acosta no lo está pasando bien en ámbitos de salud. El histórico exentrenador de La Roja ha pasado los últimos años bajo el cuidado de su familia producto del Alzheimer que lo complica desde 2017, escenario sobre el que su hijo entregó detalles preocupando a muchos.

Damián Acosta, hijo menor del exDT, reveló en LUN que "mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño".

El delicado estado de salud de Nelson Acosta

Respecto al día a día con su padre, Damián agregó que “nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas".

Nelson Acosta atraviesa un delicado estado de salud.
Así las cosas, Nelson Acosta no lo está pasando del todo bien producto del Alzheimer que ha padecido durante los últimos ocho años. La buena noticia es que está bajo los cuidados de su familia en su parcela de San Vicente de Tagua Tagua.

El fallido homenaje al exDT de La Roja

Toda esta situación hace recordar el homenaje que nunca llegó para el histórico exentrenador. Así lo recalcó en mayo de este año Ítalo Traverso, exayudante de Acosta, quien afirmó que "creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido".

