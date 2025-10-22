No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

u de chile en copa sudamericana.

Colo Colo pierde a su figura.

Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

Charles Aránguiz expulsión.

Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

Durante las últimas semanas Rafael Olarra ha estado protagonizando el mundo deportivo por sus crudos análisis, los que no han quedado exentos de polémicas. Ahora, el exdefensor apuntó sus dardos contra Colo Colo y Lucas Cepeda, a quienes fulminó por el bajo rendimiento mostrado últimamente.

Todo se dio en ESPN, donde el exjugador de Universidad de Chile apuntó a la responsabilidad que ha tenido el club en el nivel de juego de Lucas Cepeda, quien ha visto mermado su estilo de juego por la influencia de sus compañeros.

Rafel Olarra carga contra Colo Colo y Lucas Cepeda

“Colo Colo ha logrado algo difícil, que es bajarle muchísimo el nivel a Lucas CepedaCepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos. Él puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo están sumergiendo en estar presionado sobre la banda y poco útil“, afirmó el defensor en ESPN.

Lo cierto es que las palabras de Rafael Olarra no están muy lejos de la realidad, pues Lucas Cepeda poco a poco se fue apagando y perdiendo protagonismo en el Cacique, todo esto después de tener opciones de emigrar al extranjero en el último mercado de pases.

Con este panorama, tanto Cepeda como Colo Colo en general deben trabajar para mejorar lo mostrado. Sin embargo, durante los últimos días los jugadores estuvieron de vacaciones al sumar días de descanso, a pesar de solo estar disputando el torneo nacional.

