Cecilia Gutiérrez revela mensajes de asesora de Boric cuando destapó la ruptura del presidente con Irina Karamanos

En el podcast Una Noche Redonda la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez recordó una de las tantas bombas que ha descubierto gracias a sus fuentes y reporteo. En concreto, la profesional contó que le dijeron desde el Gobierno cuando destapó el termino de la relación entre el presidente Boric e Irina Karamanos.

En conversación con Rodrigo Villegas, Gutiérrez aseguró que no le importa la vida de los demás y que lo que hace, lo realiza porque es su trabajo. “Todo lo que hago lo realizo con responsabilidad, me pasó que me han encarado, pero a todo el mundo le digo que no es personal” contó asegurando que “en realidad, no me importa la vida del resto, es mi trabajo”.

Cecilia Gutiérrez sobre ruptura de Boric

Además la panelista del programa Hay Que Decirlo! de Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez comentó que “no me puedo hacer cargo de cómo reacciona el resto frente a lo que yo digo, por eso siempre trato de avisar y no pillar de sorpresa a la persona, siempre mando un mensaje, hasta al presidente”. “Viste que yo tiré que el presidente había terminado con Irina Karamanos (…) me comuniqué antes con su gente de comunicaciones y asesores, les dije ‘voy a tirar esto’” afirmó.

Sobre esta polémica, Gutierrés consultó. “¿Qué te dijeron?” a lo que la comunicadora mencionó que “la asesora me dice ‘dame un tiempo porque el presidente está viajando y me encontraré con él en el aeropuerto como a las 6 de la tarde'”. “Yo le digo ‘ya, yo hago un live a las 9 de la noche para contarlo, así que tienes hasta las 9 de la noche’” comentó.

“A las 6 le pregunto si tiene novedades y me dijo que no lo había visto todavía, (al final) no me contestaron, así que yo tiré la noticia” añadió a su historia contando que “al otro día del live desperté y la asesora me había mandado como 3 mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana, pero lo había borrado”. “Nunca supe lo que me había dicho” finalizó.

