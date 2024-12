"Es humo": Juan Cristóbal Guarello sepulta la ilusión en Colo Colo y desmiente anhelado fichaje

Mientras Colo Colo continúa preparando su plantilla de cara a la próxima temporada, varios nombres han sido vinculados al Cacique durante las últimas semanas, y fue Juan Cristóbal Guarello quien, analizando el mercado de pases y los posibles refuerzos albos, salió a desmentir uno de los bombazos más rumoreados en Macul.

Como bien es sabido, Brayan Cortés está prácticamente listo para abandonar el Estadio Monumental, lo que ha desencadenado una serie de especulaciones y candidatos para asumir el pórtico colocolino en 2025. Ante ello, Guarello descartó rotundamente uno de los guardametas que más ilusionaba a los hinchas.

"Lo de Claudio Bravo es humo, es humo", disparó el reconocido periodista en Deportes en Agricultura, para luego ironizar con su supuesto regreso del retiro para defender una vez más los colores del conjunto 'popular': "¿Qué va a hacer Claudio Bravo nuevamente levantándose a las 7 de la mañana para ir a entrenar".

Pero eso no es todo, pues el comunicador explicó que en años anteriores hubiera considerado factible la idea de ver al histórico capitán de la 'Generación Dorada' de retorno en el Cacique, pero a su criterio, hoy ya es muy tarde: "Si me decías Bravo el 2022, a comienzos del 2023, incluso. ¿Pero a comienzos del 2025? No".

Y para finalizar, aprovechó de cuestionar la idea de que Matías Dituro, otro que suena con fuerza, sea el reemplazante ideal de Cortés en Colo Colo, haciendo un llamado a considerar otra alternativa que no sea el exarquero de Universidad Católica: "Es poco serio, ¿No hay otro arquero en Sudamérica que no sea Dituro? ¿No hay?".

