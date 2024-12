La cruda advertencia a Carlos Palacios tras dejar Colo Colo y partir a Boca Juniors: "Si no le va bien..."

Luego de una consagratoria temporada 2024 junto a Colo Colo, Carlos Palacios se prepara para decirle adiós al Cacique, y es que tras meses de especulaciones y negociaciones, el ofensivo tendría todo listo para convertirse en flamante refuerzo de Boca Juniors. Ante ello, le enviaron una cruda advertencia al jugador.

Así es, tras alzarse como una de las figuras principales de una campaña que le significó dos nuevos títulos a la institución alba, la 'Joya' está ad portas de embarcarse en una nueva experiencia en el extranjero a sus 24 años, y fue el periodista Danilo Díaz de Radio ADN quien le dedicó un claro mensaje al formado en Unión Española.

Durante el programa Los Tenores, el comunicador radial tomó la palabra para analizar la inminente salida del volante al fútbol trasandino, advirtiendo que ya no tiene margen de error en esta nueva oportunidad fuera de Chile: "Tiene que aprovechar este salto. Si no juega en Boca, si no le va bien, va a ser muy difícil que pueda mantenerse en el extranjero".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, recordó su deslucido paso por el Brasileirao, donde estuvo muy por debajo de las expectativas: "Los clubes, los ojeadores y los directores deportivos dicen fue a Brasil, le fue mal en Brasil, en Internacional y Vasco da Gama". "No caminó, no anduvo bien, volvió a Colo Colo y relanzó su carrera", agregó.

"Ahora va a Boca Juniors, en Boca tiene que jugar y tiene que andar bien", sentenció Díaz. Cabe mencionar que, de momento, ni Colo Colo ni Boca Juniors han hecho oficial el traspaso de Carlos Palacios, pero es cuestión de horas para que el chileno deje atrás el club de sus amores y se ponga la camiseta xeneize de una vez por todas.

Te puede interesar: La nueva obsesión de Jorge Almirón para reforzar a Colo Colo en 2025: "La idea es..."