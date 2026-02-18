¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas

Por: Gonzalo Zamora

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

En el mundo del fútbol se mueve demasiado dinero, sobre todo hoy en día cuando el deporte es visto mucho más como un negocio. Esto también se peude ver en los valores estratosféricos que se le dan a algunos jugadores que apenas están iniciando su carrera o los millonarios sueldos de los futbolistas actualmente.

Pero muchas veces, todo este dinero termina siendo desperdiciado, algo que pasa muy seguido con los futbolistas que no tienen una buena educación financiera y no son consientes que el dinero se termina en algún momento si no se hace trabajar efectivamente. Es debido a esto que muchos que han estado en la cima, terminan cayendo mucho más bajo de cuando empezaron.

En la historia del fútbol hay muchos casos de jugadores que lo ganaron todo mientras estaban en actividad, con sueldos millonarios y llenos de lujos, pero que con el tiempo terminan cayendo en la bancarrota al no saber administrar todo ese capital.

Quien no está pasando por un buen momento actualmente es el exgoleador de La Roja y Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, quien hace algunas semanas había confesado que se encontraba en un tratamiento por cáncer. Pero ahora, los problemas seguirían para el exdelantero, ya que enfrenta serios problemas financieros.

Habría caído hasta el fondo

Según información entregada por La Tercera, Mauricio Pinilla enfrenta conflictos por incumplimiento contractual, impago de deudas y una acción judicial por presunta usura. Actualmente el exfutbolista tendría una millonaria deuda de 1.670 millones de pesos con ters acreedores distintos, por lo que habría sido declarado en quiebra.

