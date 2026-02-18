¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

VIDEO | "¡No merece jugar Champions!" El fuerte descargo de Mbappé por insultos raciales

El día de ayer, comenzó la segunda fase previa de la Copa Libertadores, donde el primero de nuestros equipos en participar fue el caso de Huachipato, quieres debieron viajar hasta Venezuela para visitar al Carabobo, donde lamentablemente cayeron por la cuenta mínima gracias a la anotación de Juan Pérez para los locales.

El día de hoy O'Higgins también comienza su participación en esta fase previa del torneo de clubes más importante de nuestro continente, donde tendrán que enfrentarse al Bahía de Brasil en condición de local en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los duelos de vuelta de estas llaves de la segunda fase previa de la Copa Libertadores se disputarán la próxima semana, específicamente entre el 24 y 26 de febrero. Cabe recordar que es muy importante psar esta fase, ya que en la siguiente, en caso de quedar eliminado, de todas formas se gana un cupo para la Copa Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

O'Higgins comienza el día de hoy su participación en la Copa Libertadores en la segunda fase previa del torneo, donde en el duelo de ida se enfrentarán en condición de local al Bahía de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde y a qué hora ver el encuentro?

El partido está pactado para comenzar a las 19:00 horas en Rancagua, el cuál tendrá transmisión desde televisión abierta, ya que podrá ser seguido a través de las pantallas de Chilevisión. Por otro lado, también puede ser visto a través de las plataformas de Disney+.

También te puede interesar: ¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

NOTAS DESTACADAS

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

VIDEO | "¡No merece jugar Champions!" El fuerte descargo de Mbappé por insultos raciales
"Consistió en un saludo": Dino Gordillo se pronuncia tras polémica denuncia en Villa Alegre y defiende su versión

"Consistió en un saludo": Dino Gordillo se pronuncia tras polémica denuncia en Villa Alegre y defiende su versión
Multicampeón con Colo Colo se abre a ir a la U.

¿Uno más a la lista? Multicampeón con Colo Colo se abre a jugar en la U de Chile: "no le cierro las puertas..."
Cristián Zavala será estrella en Coquimbo Unido.

Cláusula de compra y millonario sueldo: los montos del polémico nuevo traspaso de Cristián Zavala a Coquimbo Unido
Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

Se acerca a Chile: afirman que Alexis Sánchez ya tiene acuerdo firmado con este gigante sudamericano
Colo Colo busca a su nuevo fichaje.

Colo Colo va por el bombazo del mercado: busca el fichaje de uno de los mejores Sub 21 del mundo
U de Chile recibe nuevo castigo.

Conmebol aplica nueva y fuerte sanción contra U de Chile por polémica ante Lanús en Copa Sudamericana
Vinícius Jr. acusa acto de racismo en Champions League.

VIDEO | Vinícius Jr. acusa racismo en partido de Champions League: Mbappé lo defiende y Mourinho lo fulmina
¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes
“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast

“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast
Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show

Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show