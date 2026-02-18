¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía

El día de ayer, comenzó la segunda fase previa de la Copa Libertadores, donde el primero de nuestros equipos en participar fue el caso de Huachipato, quieres debieron viajar hasta Venezuela para visitar al Carabobo, donde lamentablemente cayeron por la cuenta mínima gracias a la anotación de Juan Pérez para los locales.

El día de hoy O'Higgins también comienza su participación en esta fase previa del torneo de clubes más importante de nuestro continente, donde tendrán que enfrentarse al Bahía de Brasil en condición de local en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los duelos de vuelta de estas llaves de la segunda fase previa de la Copa Libertadores se disputarán la próxima semana, específicamente entre el 24 y 26 de febrero. Cabe recordar que es muy importante psar esta fase, ya que en la siguiente, en caso de quedar eliminado, de todas formas se gana un cupo para la Copa Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

O'Higgins comienza el día de hoy su participación en la Copa Libertadores en la segunda fase previa del torneo, donde en el duelo de ida se enfrentarán en condición de local al Bahía de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde y a qué hora ver el encuentro?

El partido está pactado para comenzar a las 19:00 horas en Rancagua, el cuál tendrá transmisión desde televisión abierta, ya que podrá ser seguido a través de las pantallas de Chilevisión. Por otro lado, también puede ser visto a través de las plataformas de Disney+.

También te puede interesar: ¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha