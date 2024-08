Le tocó el turno a Guarello: Gabriel Alemparte respondió al fuerte descargo que le dedicó el periodista

¡Se armó la grande! Juan Cristóbal Guarello, tras dedicarle un deslenguado descargo a Gabriel Alemparte, recibió una contra respuesta del político. Y es que el jueves en la noche, durante la transmisión de su programa La Hora de King Kong, el periodista destrozó al profesional por cuestionar a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (sobrina de Guarello). Esto por el despido de Isabel Amor, a dos días de asumir la dirección del Sernam en la región de Los Ríos.

En particular, la ira de Guarello se desencadenó en torno a los dichos de Alemparte sobre la figura de su bisabuelo, a quien trató de nazi. En el programa, el rostro de Canal 13 se lanzó al ataque. “El bisabuelo de Antonia Orellana es mi abuelo y murió en 1971. La Antonia nació en 1990, si sabes sumar, porque supongo que sabes sumar, como sabes comer, te darás cuenta que ella nació 19 años después”, disparó.

“Por qué sacas a colación algo así? Y si sabes algo de historia de Chile, sabrás que el partido Nazista Chileno no era el Partido Nazi, porque había una diferencia sustancial. Si has leído algo de historia, un poco, si has leído de la matanza del Seguro Obrero, del apoyo al Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, si se te cayó un libro alguna vez en la cabeza”, sentenció el furioso periodista.

🤯 JUAN CRISTOBAL GUARELLO SEPULTÓ PARA SIEMPRE A GABRIEL ALEMPARTE.



Guarello, quien es familiar de @totiorellanag salió a matar a Alemparte por decir que su abuelo era nazi. Le dió una clase de historia para luego hundirlo para siempre. pic.twitter.com/GIHZVn3qSc August 23, 2024

Alemparte responde a Guarello

Al día siguiente, Gabriel Alemparte decidió responder a la diatriba de Guarello. “Si @_Guarello entre tanto insulto viera el video y lo dicho debería calmarse. Digo que el bisabuelo de Orellana fue miembro del PNS chileno (cosa que ratifica), y que por eso mismo no podría culpársela de lo que creía su bisabuelo, como ella si lo hizo con @_isabelamor y su padre”, puntualizó el abogado.

“Señor @_Guarello antes de disparar de la funda vea el video. Lo que yo digo en defensa de @_isabelamor es que su sobrina la echó por hacerla responsable de sus antepasados. Los hijos no somos culpables de las ideas de nuestros antepasados, eso corre también para su sobrina”, cerró.

Si @_Guarello entre tanto insulto viera el video y lo dicho debería calmarse. Digo que el bisabuelo de Orellana fue miembro del PNS chileno (cosa que ratifica), y que por eso mismo no podría culparsela de lo que creía su bisabuelo, como ella si lo hizo con @_isabelamor y su padre — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) August 23, 2024