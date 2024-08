¡Con mi abuelo NO! Guarello hizo papilla a Gabriel Alemparte por fuertes críticas a su abuelo

José Gabriel Alemparte se llevó un buen escarmiento del periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello. Esto luego de que el panelista político emitiera duros comentarios contra el bisabuelo de Guarello. Y es que durante el último lunes, Alemparte criticó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (sobrina de Guarello), por el despido de Isabel Amor, a dos días de asumir la dirección del Sernam en la región de Los Ríos. A partir de ahí se desencadenó el caos.

“Usted es culpable como Isabel Amor de que su bisabuelo haya sido nazi y haya creído en una orientación política que llevó a la muerte a 6 millones de personas, yo creo que no”, apuntó Alemparte, aludiendo a la secretaria de Estado.

Sin embargo, Guarello no iba a dejar pasar sus palabras. En su programa, La Hora de King Kong, el periodista se tomó algunos minutos para responderle a Alemparte. “El bisabuelo de Antonia Orellana es mi abuelo y murió en 1971. La Antonia nació en 1990, si sabes sumar, porque supongo que sabes sumar, como sabes comer, te darás cuenta que ella nació 19 años después”, disparó en primer lugar.

Acto seguido, aclaró que el Partido nazista chileno no era equivalente a su homólogo alemán. “¿Por qué sacas a colación algo así?, Y si sabes algo de historia de Chile, sabrás que el partido Nazista Chileno no era el Partido Nazi, porque había una diferencia sustancial. Si has leído algo de historia, un poco, si has leído de la matanza del Seguro Obrero, del apoyo al Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, si se te cayó un libro alguna vez en la cabeza”, sostuvo.

“Hazte el choro conmigo”

“Si te vas a hacer el choro con la Antonia, hazte el choro conmigo, mi abuelo fue nazista entre al año 36 y 38, fue elegido diputado por Valparaíso, después de la matanza del Seguro Obrero disolvieron el partido y crearon una Vanguardia Popular que apoyó a Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular”, añadió el comunicador.

También apuntó a sacar los trapitos sucios de los antepasados de Alemparte. “¿Por qué sacas eso a colación?, Te haces el vivo, saquemos a tus abuelos, vamos a encontrar a un ladrón o un estafador de bancos”, indicó.

Además, rememoró que su abuelo Fernando Guarello Fritz-Henry fue parte de la comisión que permitió establecer las 200 millas de mar de uso exclusivo. “Hay algo más de mi abuelo, Fernando Guarello Fritz-Henry, fue parte del equipo jurídico chileno que logró la instalación a nivel mundial de la soberanía de las 200 millas marinas, por eso Chile tiene hoy un mar de uso exclusivo de 200 millas, y no de 5 como era antes, cuando los pesqueros extranjeros llegaban de la costa y depredaban la costa”, complementó.

“Con mi abuelo no”

Una vez dejando en claro su punto, Guarello se lanzó más fuerte contra Alemparte. Y es que el periodista pidió que lo inviten al programa Sin Filtros, y de esta forma encarar de una vez al dirigente de Demócratas. “Agarraste un dato de Google y te colgaste de eso, guatón culiao...guatón reculiao”, exclamó furioso.

“Con mi abuelo no (...) A mí los huevones mala leche, que sacan a colación algo que no tiene nada que ver. Voy a ir a Sin Filtros, espérame guatón, te voy a hacer pebre, te voy a sacar a bailar bachata. Invítenme a mí, te voy a aplastar”, sentenció finalmente.