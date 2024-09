Francisco Reyes se la juega con crítica a ministerio en programa de Ale Valle

El reconocido actor Francisco Reyes sorprendió a Ale Valle y Daniel Stingo en el programa La Voz de los que Sobran al lanzar una crítica a uno de los ministerios del presidente Gabriel Boric. En concreto el comunicador señaló su decepción con el Ministerio de Cultura y las Artes mencionando que no tenían los suficientes recursos.

“El Presidente Boric entiende la importancia de la cultura, el problema es que los recursos para el arte son muy limitados y escasos” partió diciendo el interprete sobre la cultura y las artes. Sobre la misma añadió que “en la profunda voluntad de desarrollar en ámbito cultural en este país, el problema es que es muy difícil hacerlo, son escasos los recursos y la institucionalidad también... bueno, nos vamos a meter en un problema complicado”.

¿Qué dijo Francisco Reyes?

“Hay que ser súper abierto de mente; cuando se creó el ministerio de las Culturas era una aspiración transversal, enorme, se logró. Y yo estoy de acuerdo con haber dado ese paso, pero hoy el ministerio hay que reevaluarlo” mencionó Reyes quien actualmente protagoniza Secretos de Familias entre otras importantes telenovelas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Hay que reevaluarlo a tal punto que a lo mejor no es necesario que siga existiendo. Ahí es donde me estoy metiendo en problemas, pero no es una afirmación” añadió para finalmente decir que “a mí no me gusta tirar mierda para ninguna parte, no me dedico a eso ni es mi idea, pero creo que hay que reflexionar. Si algo es bueno, se deja; si algo es malo, se saca. No hay que actuar con sesgo ideológico”.

Hace algunas semanas, a través de sus redes sociales el actor felicitó a su esposa, con quien tiene dos hijos, por recibir un importante premio internacional. "Recibida la MEDALLA GOETHE en Weimar !!! Felicitaciones mi “Negra querí … !!! El reconocimiento más importante que entrega Alemania a quienes aportan al desarrollo cultural, de todo el mundo" escribió.

Te puede interesar: "Es peor que una película de terror": Nieta de María Elcira revela su gran temor a meses de la desaparición