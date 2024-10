Exponen supuesto enfrentamiento entre Monsalve y padre de joven denunciante: "Hubo momentos muy tensos"

Durante la jornada para el matinal Tu Día, el periodista Rodrigo Pérez conversó con el abogado de la presunta víctima de Manuel Monsalve. Recordemos que, durante los últimos días se ha desatado una polémica por la denuncia en contra del exsubsecretario por violación y abuso sexual por parte de una trabajadora del gobierno que trabajaba en su equipo.

Cabe mencionar que, Monsalve antes de presentar su renuncia el ex subsecretario del Interior habría viajado a Concepción para hablar de la denuncia con su familia antes de que se hiciera publica y según confirmó el presidente Boric el secretario de Estado tuvo acceso a las cámaras de seguridad del hotel en el que se quedaba.

¿Enfrentamiento entre Monsalve y padre de la víctima?

El periodista del programa, le consultó al abogado de la denunciante sobre el rumor de que Monsalve habría viajado al sur de Chile para encontrarse con su familia y el padre de la joven que lo acusó, al cual conocía personalmente porque habían participado en su campaña cuando postuló a diputado. “Ha trascendido que hubo un enfrentamiento, una tensa conversación entre un integrante de la familia de la mujer y Monsalve. Hubo momentos muy tensos” partió diciendo el notero.

Sin embrago, el abogado señaló que no tenía información sobre si esto era real. “A propósito de la confianza se produce la conversación. Pero el abogado me dice que no tiene claro y que la familia no le ha informado que se hayan reunido con Monsalve en el viaje al sur, sí existió esta conversación muy tensa” lanzó.

Cabe mencionar que para un reportaje de Mega habló la madre de la presunta víctima quien señaló. “Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros” detalló.

