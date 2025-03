"Quería que estuviera": Emiliano Amor confiesa el jugador que fue clave en su retorno a Colo Colo

Sin duda alguna, el retorno de Emiliano Amor tras la abrupta salida de Maximiliano Falcón fue la jugada más inesperada de Colo Colo en el mercado de pases para esta temporada 2025, y sobre aquella mediática gestión, el defensor trasandino confesó el jugador que tuvo un rol clave para que tomara la decisión.

En diálogo con MegaDeportes, el zaguero relató cómo fue el dramático giro entre Argentina y Chile: "Fue una sensación rara y no esperaba la hora de volver. No pensé que iba a ser tan rápido. Estaba listo en San Lorenzo. Obviamente, le agradecí al técnico y al presidente, pero cuando me llamaron... Nunca me quise ir".

Tras ello, expuso que fue uno de los referentes del Cacique quien le pidió personalmente que volviera: "Arturo Vidal me llama y me dice que quería que estuviera allá. Entre los compañeros, el técnico, el presidente, la directiva, la gente que me mandaba mensajes, era como que todo se estaba armando para que vuelva".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, repasó su dolorosa salida en 2024, especialmente por los 100 años del club: "Cuando me tocó esto de que capaz no renovaba, dije qué lástima no poder estar en el Centenario, y cuando me dijeron que iba a volver, dije que lo iba a disfrutar lo más posible, de todo, de la gente y ojalá que sea una fiesta para todo el país".

"Puedo decir que Colo Colo es Chile, como dicen todos, pero para mí es algo especial. Un club que disfrutamos en las buenas, pero que también me bancó en el peor momento de mi carrera. Acá llevo seis títulos, pero en ese año que me tocó pasar las malas, estuvo siempre presente", sentenció Emiliano Amor.

Te puede interesar: Arturo Vidal barre el piso con Blanco y Negro tras agresión a Aníbal Mosa: "Más mentirosos que la..."