Arturo Vidal barre el piso con Blanco y Negro tras agresión a Aníbal Mosa: "Más mentirosos que la..."

Continúan los ecos tras la escandalosa pelea que se vivió dentro del directorio de Blanco y Negro, y es que luego de que se revelara material audiovisual de la reunión que desató el enfrentamiento entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés, Arturo Vidal reaccionó al registro y criticó sin filtro al Bloque Vial-Ruiz Tagle.

Como bien es sabido, el mandamás de Colo Colo acusa haber sido agredido por el representante del bloque opositor dentro de la concesionaria, y cuando Alfredo Stöhwing aseguraba que la situación no fue así y que intentó calmar los ánimos, un video publicado por Meganoticias demostró que el empresario solo observó la escena con una sonrisa.

Quien no se quiso quedar al margen de la polémica fue precisamente Vidal, que durante una transmisión en su canal de Kick no se guardó nada en contra de Stöhwing y compañía: "¿Apareció el video de Mosa? Salió ya. Está bien que se muestre, para ver si es verdad o no es verdad. Los weones decían que no le había pegado".

En esa línea, el mediocampista del Cacique barrió el piso con dicho sector de Blanco y Negro: "¿Le pegó o no le pegó? ¿Es verdad? Yo sabía que sí. A ver qué van a decir ahora los del otro lado, que fue un tropiezo". "Son más mentirosos que la cresta, los weones mienten para la cámara", disparó el 23 albo.

Y para finalizar, luego de ver detenidamente el video que se viralizó en las últimas horas, Vidal se mostró molesto porque no se alcanza a apreciar la presunta agresión tras un corte debido a la intervención de otro dirigente: "No sale nada, no mostraron nada en el video de Mega, están puro webiando con ese video feo".

