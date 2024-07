Dra. Cordero revela supuesto objetivo secreto de Cathy Barriga cuando la llevó a Tribunales: "Su abogado me lo contó"

La diputada y Dra. María Luisa Cordero recordó en el programa de YouTube de Paty Maldonado el momento en que Cathy Barriga la llevó a Tribunales por sus dichos en el matinal de TVN Buenos Días a Todos. En concreto la parlamentaria la acción judicial habría sido parte de un plan para obtener dinero de Cordero para ocupar en Maipú.

Recordemos que, Barriga se encuentra con arresto domiciliario total luego de ser formalizada por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco. Cuando se supieron los primeros antecedentes del caso, Cordero mencionó en el matinal. “Los rasgos histéricos son teatralidad extrema, gran sensibilidad a la crítica y el infantilismo por todo se enojan, se taiman, se molestan” lanzó.

¿Qué dijo la Dra. Cordero sobre Barriga?

“A Cathy le falta engrosar su piel. Frente a cualquier dificultad se arma un escándalo, se victimiza y se pone desconfiada” añadió en ese entonces la parlamentaria porvocando una acción judicial en su contra. En el programa de Maldonado, volvieron a repasar este episodio y la mujer expuso el objetivo que tenía Barriga al llevarla ante la justicia.

“La Cathy Barriga no debería estar en su casa, la Cathy Barriga debería estar presa mientras siga el proceso. Es mucha la plata que hay de por medio” declaró Maldonado. A lo que Cordero respondió. “¿Tú te acuerdas de lo arrogante que fue, porque yo dije que tenía un trastorno histriónico de las personalidad? Su abogado me lo contó a mí. Me dijo ‘ella me dio la orden de meterla presa y sacarle 7 millones para su obra social de Maipú’” expresó.

Finalmente expresó. “Y resulta que el despilfarro no es delito en Chile. Yo voy a presentar una moción para que el despilfarro se transforme en delito, porque no puede ser. Yo a esta mujer le puse la ‘madame déficit’, porque gastó no se cuántos miles de millones en monos, trapos y porquerías” dijo.

