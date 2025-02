Cristián Campos destapa extraña actitud de Raffaella di Girolamo tras denunciarlo: "María José Prieto no entiende nada"

En un reportaje de T13 se dieron a conocer distintos testimonios en la investigación contra Cristián Campos por el delito de abuso sexual del cual lo denunció Raffaella di Girolamo. En concreto en la nota periodística se develó el testimonio de Campos quien destapó un extraño comportamiento de la denunciante tras demandarlo.

En septiembre pasado, en medio de la investigación, el acusado prestó declaración en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. En esa instancia el conocido actor, quien esta casado con la actriz María José Prieto negó todas las acusaciones en su contra, incluso aquellas que están relacionadas con que tenía material pornográfico.

¿Qué dijo Campos sobre di Girolamo?

En su defensa, Cristián Campos aseguró que “nunca he tenido inclinación sexual alguna por menores de edad. Todas mis parejas afectivas y sexuales son adultas. Encuentro repugnante que se me relacione con falsas conductas de relevancia sexual contra menores”.

De paso, indicó que “para este proceso se realizó un rastreo completo y no se encontró ningún testimonio en mi contra, donde se me involucré con alguna menor, porque jamás ha ocurrido”. Sobre el episodio en que se le acusa de entrar a la cama de la denunciante, el actor fue claro: “Eso es falso, jamás ocurrió, como también es falso que yo volviera en la tarde con un certificado médico, que señalaba que cuando consumía droga perdía la memoria. Todo lo narrado respecto de ese hecho es falso e inverosímil. Es mentira”.

“Lo único cierto que se relata en ese episodio es una discusión que yo tuve a gritos con mi exmujer. Esa discusión existió, pero fue por otros motivos”, complementó. Cabe mencionar que en 2010 Campos se enteró de esta acusación “en el año 2014, fallece mi madre, Sara Sallato, situación que me complica mucho porque éramos muy unidos y yo estaba devastado y reaparece Raffaella, esta vez sin amenazas, esta vez todo lo contrario. Se abalanza hacia mí con mucho cariño, llorando desconsolada, me hace cariño ahogada en llanto, ante la mirada atónita de María José Prieto que no entiende nada”, relató.

