JC Rodríguez vive tenso momento en vivo con concejala acusada: "¡Hace rato no vives en población!"

Durante el Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez vivió un tenso momento en vivo con una concejala de Lo Espejo. La situación se dio luego de el violento episodio que se vivió en el municipio, luego de que se le acusara a la concejala Carolina Mena de tener vínculos con narcotraficantes de la población José María Caro.

Para el matinal, la concejala acusada de este tuvo una acalorada conversación con Rodríguez. “El reportaje la acusa de arrendarle la casa a una persona conocida por estar vinculada al narco en la comuna. Y usted, que vive ahí, es la única persona que no sabe que esa persona tiene vínculos con el narcotráfico” lanzó el periodista.

Tensa discusión entre JC Rodríguez y concejala

“No, Julio César, ahí te equivocas, porque no soy la única que no sabe. Nosotros no andamos preguntándole al vecino qué es lo que hace” explicó la mujer. "Pero si usted es concejala y está en el comité de seguridad, pues, concejala" arremetió el comunicador. "¿Usted sabe de lo que se habla en el concejo de seguridad?" dijo la mujer.

"¿Y usted no sabe que está persona está vinculada al narcotráfico?" apuntó el comunicador. Sin embargo la mujer nuevamente se defendió. "Es que me está acusando. Me está diciendo que yo tengo que saber que él tiene el vínculo con el narcotráfico, y no (...) Julio César no me deja terminar de hablar. Yo he tenido que hacer denuncias anónimas, porque a mis vecinos les da miedo. Si llamamos al plan cuadrante y no llegan, entonces yo no tengo nada que esconder" expresó.

“He estado súper bien, claro que siempre existe una preocupación, porque a mí me pueden hasta balear” manifestó Mena. "¿Quién la va balear?" preguntó Rodríguez a lo que la mujer se volvió a defender. "Claro, porque (el reportaje) dice que tengo vínculos con el narcotráfico. ‘ustedes no sabe cómo funciona esto? ¿Tienen que vivir en una población como yo para saber cómo funciona esto? Todos los vecios sabemos cómo funciona esto” soltó.

"¿Y cómo funciona?" dijo, frente a lo que la mujer lanzó. "Julio César, tú tienes que vivir acá para saber" lo que generó la respuesta del periodista. "Yo viví en una población gran parte de mi vida. Viví en Hualpencillo, que era igualito a donde vive usted" confesó. "Ah, pero hace rato que usted no vive ahí. Yo creo que, acá en Santiago, hace rato no vive en esos espacios" denunció.

