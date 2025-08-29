¡Le envió mensaje a su hija Violeta! El potente discurso de Boric en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

presidente Gabriel Boric

Por: Catalina Martínez

El presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, donde ofreció un potente discurso. En el acto estuvieron presentes su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta, quien llegó al mundo a finales de junio.

Al tomar la palabra, el Presidente apuntó con severidad a quienes, en sus declaraciones, han buscado restar peso a los atroces delitos ocurridos en la dictadura. “El negacionismo que hay el día de hoy en el Congreso de parte de sectores políticos que niegan la importancia de esta memoria, es brutal”, sostuvo. 

Para dichas personas negacionistas, el mandatario sentenció que “no vamos a olvidar y también tratar de convencerlos que este dolor es genuino. Pensar en los familiares y en quienes partieron, no es dividir, es amor. Es un amor que no se apaga. No los vamos a olvidar”.

Le dejó un emotivo mensaje a su hija y las nuevas generaciones

Inspirado por la presencia de su hija, el mandatario entregó un mensaje a las nuevas generaciones, aludiendo a los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, época en la que miles fueron torturados, asesinados o desaparecidos, sin que aún se sepa el paradero de muchos.

“Reiteramos con más fuerza que nunca que nadie está olvidado. Le decimos a nuestros compatriotas y las generaciones que vendrán, que defenderemos la democracia y los Derechos Humanos siempre. Si escucharon recién el sonido hermoso de una guagüita de 2 meses, es Violeta que está ahí con mi compañera y quiero decirle... Gracias Paula por venir”, expresó Boric. 

“Quiero decirle a Violeta, quien seguramente lo va a escuchar en unos años más, que esta búsqueda también es por ella. Esas generaciones también tienen que saber lo que pasó, y las generaciones que vienen, no me cabe ninguna duda, que van a continuar con ese espíritu de lucha para que no nos olvidemos de hacer un país y un mundo más justo para todos y todas”, concluyó sus contundentes palabras el jefe de Estado.

Una vez terminado el discurso, Gabriel Boric caminó directamente hacia su compañera y la besó, en un gesto íntimo mientras ella sostenía en sus brazos a la pequeña Violeta.

