¡Quiere llegar al cacique! Carlos Palacios estaría apurando una posible salida de Boca Juniors

Carlos Palacios gol Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional regresó a las canchas del fútbol chileno, tras la pausa por la realización del Mundial 2026. Fue aquí donde Colo Colo fue el encargado de dar inicio a las actividades con su duelo ante Deportes Limache.

Pese a que los albos no habían conseguido hasta el momento vencer al cuadro limachino en toda su historia, el pasado viernes consiguieron quedarse con una buena victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán.

Para este fin de semana, Colo Colo tendrá que ir como visitante a la quinta región para enfrentar a Everton de Viña del Mar. El duelo comenzará desde las 15:00 horas y los albos esperan seguir ratificando su condición de líder exclusivo, donde le sacan doce puntos a sus más cercanos perseguidores.

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Con el inicio de la segunda fecha en esta segunda ronda del Campeonato Nacional, los hinchas de Colo Colo están muy preocupados, ya que por el momento no ha llegada ningún refuerzo al equipo, ya que Vozinha sigue en duda sin poder llegar a nuestro país y Diego Valdés estaría prácticamente descartado.

¿Vuelve a nuestro país?

Pese a esto, los albos siguen teniendo algunas opciones en carpeta, donde quieren ahora conseguir el regreso de Carlos Palacios al estadio monumental. El actual jugador de Boca Juniors no está pasando un buen momento en el equipo y estaría buscando regresar al cacique, por lo que quiere conseguir un préstamo desde el cuadro xeneinxe para volver a sumar minutos.

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