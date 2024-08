Televisión chilena de luto: Chileactores confirmó muerte de icónico actor Walter Kliche

A través de sus redes sociales, Chileactores anunció el fallecimiento del actor, ícono de las teleseries de los 80 y 90, Walter Kliche. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la hora ni la causa del deceso. En la publicación, compartieron un mensaje del actor, correspondiente a octubre del año pasado, cuando celebró su 97 cumpleaños.

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos que me recibieron, que me quieren, que me encuentran en la calle y todavía se acuerdan de mí. Vine de Uruguay, nunca había estado en Chile y me sorprendió el cariño y la bondad. Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Chile”, reza el mensaje.

Desde Chileactores, agregaron: “La verdad es que somos nosotros los que debemos agradecerle que nos haya entregado todo su talento en las innumerables teleseries en las que participó desde 1975, cuando llegó desde Uruguay formado actoralmente por maestras como China Zorrilla Margarita Xirgú. Después, viajó a Argentina para participar en varias películas y en Chile, se dio a conocer cuando interpretó en 1981, al malvado Esteban San Lucas de La madrastra”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Con su voz inconfundible y risa franca, Walter Kliche se adueñó de varias teleseries icónicas de los años 80′ y 90′, convirtiéndose en un indispensable de la pantalla. En Chile, armó su vida y construyó su familia, compartiendo su legado artístico con su hijo Fernando y su nieto Ignacio. Hoy lo despedimos con el respeto y el cariño que merece un compañero enamorado de la actuación”, lamentaron.