Salen a luz episodios de discriminación hacia atleta Berdine Castillo cuando ha competido por Chile: “Esta negra no puede correr”

En la edición de este viernes del programa Podemos Hablar de Chilevisión, estuvo invitada la atleta chilena, Berdine Castillo. Durante su intervención, relató diversas etapas de su vida, desde su llegada a Chile a los 6 años tras ser adoptada, hasta sus inicios en la competencia de velocidad.

Castillo mencionó que no experimentó discriminación hasta que empezó a competir representando a Chile, aunque inicialmente solo en redes sociales, según el portal La Hora. “Cuando me empezó a ir bien en atletismo empezaron a salir entrevistas mías, entonces cuando salía alguna nota en algún medio había mucha gente comentando como ‘no me representa o que corra por su país’ ”, relató a JC Rodríguez.

El principal incidente ocurrió en los últimos Panamericanos de Santiago 2023, cuando recibió fuertes insultos. Aunque no lo mencionó explícitamente, parece referirse al altercado con Ximena Restrepo. “Hubo gritos, que no admiten, y me dicen que esta negra no puede correr”, confesó la atleta.

Sobre el juicio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, comentó que fue una farsa y que todo parecía estar diseñado para absolver a los responsables. “No nos dejaron declarar, fue un despelote, una farsa... no nos dejaron hablar”, contó Castillo.

Berdine Castillo llega a Chile

Castillo fue adoptada a los 6 años por un oficial de la FACH que estaba destinado en Haití. Desde entonces, ha vivido en Chile con la única familia que considera suya. “Me acuerdo cuando todos ellos llegaban de la Fuerza Área y nosotros los mirábamos como unos héroes que estaban ayudando al hogar. Era muy lindo como nos trataban (...) No he vuelto a Haití, pero me gustaría volver para reconectar con mis raíces”, comentó.