“Ya no importa lo que digan de ti”: Cathy Barriga se suma a las filas de conocida plataforma de contenido adulto

A través de redes sociales, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció que se unió a una conocida plataforma de contenido para adultos: Onfayer. En la actualidad, la ex chica Mekano se encuentra con arresto domiciliario, tras ser haber sido formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Ahora, Barriga compartió una reflexión en sus historias de Instagram sobre la situación en la que se encuentra. “Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (...) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue”, aseguró.

“Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte”, agregó. “Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, sinceró la otrora edil.

Más tarde, dejó ver cómo fue el detrás de cámara para una sesión de fotos. “Yo me peino, me maquillo, prepare acá un mini set”, señaló. Por otro lado, desde la mencionada plataforma le dieron la bienvenida a Cathy Barriga y mostraron un adelanto de lo que podrán ver sus suscriptores.

“Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”, aseguraron desde la plataforma. Según detalló CNN Chile, la suscripción para acceder al contenido de la ex alcaldesa costaría 25 dólares, es decir, cerca de $23 mil pesos chilenos.