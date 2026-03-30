“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

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Por: Catalina Martínez

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Ante la polémica por el alza en los precios de combustibles, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió durante la jornada de este lunes con los cabecillas del gremio de camioneros. ¿El motivo? Definir de una vez por todas la postura de la agrupación respecto al controvertido panorama. 

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, reveló detalles del consenso al que llegaron con Alvarado, el cual “dice relación con pedir al Gobierno que se actualice el Índice de Costos del Transporte”.

Sumado a eso, detalló que el acuerdo implica “que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo”.

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Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena que por ahí dicen que hay que parar. Yo no sé qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”, sentenció respecto a la posibilidad de que la agrupación se vaya a paro.

Por su parte, Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, se alineó con la postura de Pérez. “Hoy no acordamos hacer movilización”, sentenció el cabecilla del gremio de camioneros, según el citado medio.

Raúl Clavero, presidente del directorio de Chile Transporte, en tanto, argumentó que “nuestro compromiso es mantener la cadena de abastecimiento y esperando que los dadores de carga se solidaricen y acepten el alto de las tarifas”.

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