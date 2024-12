Camila Sepúlveda se refiere a termino de su relación con Jordhy Thompson y revela nueva dramática situación

A través de redes sociales el ex jugador de Colo Colo Jordhy Thompson y su expareja Camila Sepúlveda han iniciado una nueva polémica , luego de que la joven decidiera visitarlo en Rusia y retomar su relación con él, a pesar de haberlo denunciado por femicidio frustrado. En esta ocasión la pareja habría terminado por una infidelidad y la joven estaría embarazada.

Durante estos días, el deportista compartió una foto de un ecografía y luego de unos minutos la borró dando paso a una serie de especulaciones. Luego, realizó un live en su cuenta de Instagram desmintiendo lo que publicó y diciendo que era algo no relevante, lo que provocó el enojo de su ex que subió un par de historias apuntando en su contra.

¿Qué dijo Sepúlveda sobre el quiebre con Thompson?

“Ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado jajaja” escribió en sus historias Sepúlveda para luego borrar lo que había publicado. El portal Infama se puso en contacto con ella tras esto y decidió contar su verdad.

“Me vine apenas me enteré que Jordhy había dejado embarazada a una rusa allá también, llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella, pero apenas le pillé eso agarré mis maletas, a mi hijo y nos devolvimos al tiro!” relató asegurando que “llegué a Chile y me di cuenta de que yo también estaba embarazada, le mandé todos los exámenes” dijo asegurando que no quería que el jugador de la FC Orenburg desconfiara.

“Yo tengo 8 semanas de embarazo, y la otra niña casi 7 semanas de embarazo” agregó. Además reveló que se enteró de todo porque le revisó el celular al deportista, encontrando conversaciones y fotografías de las ecografías de la otra mujer. “Para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega” aclaró.

