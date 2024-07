Ataque a equipo de Canal 13: el detalle que complicaría a concejala acusada

Gerardo Cisternas Valenzuela es el nombre del violento sujeto que interrumpió una sesión del consejo municipal de Lo Espejo para agredir a un equipo de prensa de Canal 13. Cabe mencionar que, el hombre habría estado molesto por un reportaje del canal en donde se exhibieron imágenes del crimen de su hermano.

En una primera instancia, se pensó que Cisternas era familiar de la concejala de la comuna Carolina Mena, a quien se le ha acusado de tener lazos con un importante narcotraficante, sin embrago la alcaldesa Javiera Reyes negó esto y aseguró que era un hombre desconocido que ingresó al reciento director en contra del canal de TV.

Agresión a Canal 13 ¿qué detalle podría complicar a la concejala?

“Vino un grupo de vecinos, me vino a acompañar de manera súper pacífica, pero (el acusado) no tiene relación con eso. Él entró al concejo por el reportaje que emitió Canal 13. Él decía que mostraron unas imágenes que habían abierto heridas en su familia a raíz del asesinato de su hermano, él entró a increpar al canal. Eso fue lo que pasó, pero no venía con mi grupo” señaló la alcaldesa.

Sin embargo, un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido fue el de la identidad de una de las personas que aplaudió el actuar de este sujeto, quien incluso rompió una de las cámaras del grupo de prensa en el sitio. Se trata de Leonel Torres sujeto condenado por hurto y formalizado por receptación de un vehículo que mantenía encargo por robo y ocultación de patente.

Además es importante mencionar que, Torres es pareja de la concejala acusada que incluso ha sido puesta en tela de juicio por su partido, el Partido Demócratas Chile. “Demócratas no presentará ni apoyará esta ni ninguna candidatura que pueda estar asociada al narcotráfico, al crimen organizado u otros hechos que puedan revestir carácter de delito” lanzó.

