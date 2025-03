Ex Colo Colo cortado por Jorge Almirón lanza feroz palito en su nuevo club: "A reencontrarme con..."

Como bien es sabido, la historia de Matías Moya en Colo Colo no terminó de la mejor manera, y es que luego de una última semana donde incluso acusó que Jorge Almirón no lo dejaba partir aún cuando no estaba en sus planes, el extremo que ya entrena en Deportes Iquique le dejó un potente recado a su exentrenador.

Efectivamente, el formado en River Plate dejó atrás su agridulce experiencia en el Estadio Monumental y firmó con los 'Dragones Celestes' bajo un préstamo que se extenderá por toda esta temporada 2025, y en su arribo al conjunto nortino, se mostró contento y aparentemente aliviado por este nuevo desafío en su carrera.

"Muchísimas gracias, la verdad muy feliz, me encontré con un grupo muy bueno, muy sano, muy humilde, así que agradezco por la bienvenida", expresó Moya para los canales oficiales de su nuevo equipo, donde espera recuperar ese nivel que alguna vez lo llevó a dar el salto desde Ñublense al Cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Espero dar lo mejor de mí este año, es una linda experiencia para mí jugar una copa internacional. Hay que pelear todo, el campeonato y la copa, hay buen equipo así que vamos a dar lo mejor este año. La gente tiene que apoyar porque lo vamos a hacer bien", agregó el volante ofensivo que pronto cumplirá 27 años.

Y para finalizar, repasó sutilmente lo que fue su amarga estadía en el Colo Colo de Almirón, haciendo referencia al poco rodaje que tuvo de la mano del DT: "Voy a dar todo de mí, vengo a reencontrarme con el fútbol". "Estoy muy feliz de llegar a este equipo y voy a dar todo por esta camiseta", cerró Moya.

Te puede interesar: "Van a durar poquito": Arturo Vidal se burla del empate de la U y le mete miedo para Copa Libertadores