Anita Alvarado apunta con todo en contra de Rodolfo Carter: "No voy a permitir"

La geisha chilena, Anita Alvarado se fue con todo en contra del alcalde de La Florida Rodolfo Carter, luego de que el viernes pasado sufriera el robo de su auto a las afueras de su casa, en la comuna que él lidera en Jardín Alto. "No voy a permitir que se salgan con la de ustedes” señaló la mujer a través de aun video en redes sociales.

Cabe mencionar que la mujer compartió en su perfil de la red social la fotografía de su camioneta Nissan Pathfinder Sense del año 2016. “Fue todo súper rápido, no fue un portonazo. Estaba lista para entrar la camioneta al patio, porque acá no se puede tener nada afuera. Estaba conversando, salgo y ya no estaba. Quedé con las llaves en las manos. Estos tipos son expertos” relató sobre lo ocurrido la mujer en LUN.

Anita arremete contra Alvarado

Así mismo, aprovechó sus redes en las cuales tiene más de 788 mil seguidores, para compartir un video en el que criticó duramente la gestión del posible candidato presidencial. “Quiero mostrarles algo... en esto invierte el municipio. Esas cámaras que están ahí, el municipio gastó muchos millones en poner cámaras (...) ahora, se pueden sorprender quién es dueño de la empresa de esas cámaras” mencionó.

Sobre lo mismo añadió. “Entonces, Carter invierte una cantidad de millones enorme en estas cámaras que, finalmente, no se avisa bien a la gente que todos los meses se tienen que pagar. O sea, él paga millones por esa cantidad de cámaras y, en realidad, no hay cómo hacerles el seguimiento. Si vemos, aquí todos los días en Jardín Alto se hacen portonazos, roban autos” dijo.

“Uno de los violadores más intenso está aquí en Jardín Alto y todavía no lo pueden atrapar. Hay carteles, porque drogan a las niñas en el paradero y se las violan. Y esa es la seguridad que está diciendo Carter. No voy a lloriquear por un vehículo porque, ¿para qué? (...) pero quería comunicarles, ¿de qué sirve que el municipio ponga cámaras de mentira?” acusó.

Tras decir esto se lanzó en contra del municipio. “Dejen de robarnos, dejen de robarnos. No importo yo, denle solución a la gente, porque de verdad hay gente que no tiene ni siquiera trabajo para conseguir lo que necesitan, por esa gente da indignación, porque yo sí puedo, tengo trabajo, pero a esa gente que le roban su único vehículo, qué injusticia”, reflexionó. Es mentira que en la Florida hay seguridad. No hay nada de seguridad, aquí toda la gente anda asustada” lanzó.

