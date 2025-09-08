¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa

Este domingo 14 de septiembre, es el día escogido en que finalmente se llevará a cabo la Supercopa que enfrentará al último monarca del Campeonato Nacional, en este caso Colo Colo, ante el último equipo que levantó la Copa Chile, en este caso Universidad de Chile, para así definir al tan esperado campeón de campeones.

Cabe recordar que este encuentro debe disputarse a inicio de temporada, antes que comience el Campeonato Nacional, pero este año nuevamente hubo problemas en la realización del partido, ya que además este es un Superclásico, por lo que tuvo que retrasarse en variadas oportunidades hasta encontrar el tiempo justo y también el recinto que albergue este duelo.

Finalmente la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará en el estadio Santa Laura el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, donde además en esta oportunidad hay una restricción especial con el público que podrá asistir al evento deportivo, ya que sólo se les venderán entradas a los abonados mayores de 55 años y a los miembros de los planteles del fútbol joven de ambas instituciones.

Tras la confirmación del día y el lugar de la Supercopa, desde Universidad de Chile comenzaron a hablar sobre la posibilidad tanto de suspender el partido, como de presentarse con juveniles, ya que quieren darle descanso al equipo previo a lo que será su llave ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana del próximo jueves 18 de septiembre.

Es precisamente por estas decalaraciones que Aníbal Mosa estalló contra el romántico viajero señalando que su actitud es una verdadera verguenza. "Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, por distintas situaciones, no lo han hecho y hemos ido a jugar. Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar".