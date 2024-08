¡Tras fuerte ninguneo! Roberto Rojas le responde con todo a Johnny Herrera

Falta sólo un par de semanas para que La Roja vuelva a la acción, donde tras la mala presentación en la última versión de la Copa América, en la cuál los dirigidos de Ricardo Gareca no lograron anotar un sólo gol en la fase de grupos. Es por eso que ahora, el estratega de la selección chilena espera tener mejores resultados durante las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Es más, en la mayoría de las declaraciones realizadas por Ricardo Gareca, comentó que su principal objetivo y la razón por la que lo habían traído a la selección chilena era para lograr la clasificación a la próxima cita mundialista, donde ya estaría pensando en la conformación de la nómina para la doble fecha FIFA de septiembre.

Cabe señalar que además, el actual director técnico de La Roja tiene la complicada misión de lograr el tan ansiado recambio tras todos los logros conseguidos con la Generación Dorada, donde actualmente ya tiene en la mira a varios candidatos, pese a que no son tantos los que se ubican en Europa, sí hay una buena base de jugadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Recientemente, Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional, fue aquí donde además de recibir diversas muestras de cariño, también comenzaron las comparaciones con otros porteros nacionales. En ese sentido, Johnny Herrera ninguneó a Roberto "Condor" Rojas, diciendo que no le llegaba ni a los talones al doble campeón de América.

Tras esta declaración, el también exportero de La Roja, le respondió con todo a Johnny Herrera. "Hay algo que él tiene que resolver conmigo, pero yo con él no tengo nada, es responsabilidad de él. Mucha gente me ha faltado el respeto por muchos años, uno más, no estoy ni ahí, para mí el sol sale todos los días, no va a cambiar nada y la vida sigue nomás".