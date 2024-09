¡Más problemas para la selección! La Roja sufre con una nueva baja ante Argentina

Durante esta semana, La Roja vuelva a la acción, donde quieren dejar atrás la mala presentación en la última versión de la Copa América, en la cuál los dirigidos de Ricardo Gareca no lograron anotar un sólo gol en la fase de grupos. Es por eso que ahora, el estratega de la selección chilena espera tener mejores resultados durante las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Es más, en la mayoría de las declaraciones realizadas por Ricardo Gareca, comentó que su principal objetivo y la razón por la que lo habían traído a la selección chilena era para lograr la clasificación a la próxima cita mundialista, donde ya están enfocados en lo que será esta nueva doble fecha FIFA ante Argentina como visitante y Bolivia como local.

Cabe señalar que además, el actual director técnico de La Roja tiene la complicada misión de lograr el tan ansiado recambio tras todos los logros conseguidos con la Generación Dorada, donde actualmente también debió lidiar con algunas bajas inesperadas para la conformación de la nómina final para los encuentros ya mencionados.

Si bien la selección chilena debe afrontar mañana un importante duelo ante Argentina por una nueva doble fecha clasificatoria, Ricardo Gareca ha tenido diversos problemas para la conformación del equipo titular, ya que muchos jugadores se han lesionado en los útlimos días, generando bajas en la nómina del combinado nacional.

En la previa del viaje a tierras trasandinas, La Roja sufrió una nueva baja en el equipo, este sería el caso de Erick Pulgar, quien finalmente no viajó con el resto del equipo, ya que no había entrenado de forma normal durante la última semana y se tomó la decisión que finalmente no se subiera al avión, sumando así una nueva baja en el equipo.