¿No le gustó? La molestia de Ricardo Gareca tras pregunta de Ben Brereton y La Roja

Durante esta semana, La Roja vuelva a la acción, donde quieren dejar atrás la mala presentación en la última versión de la Copa América, en la cuál los dirigidos de Ricardo Gareca no lograron anotar un sólo gol en la fase de grupos. Es por eso que ahora, el estratega de la selección chilena espera tener mejores resultados durante las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Es más, en la mayoría de las declaraciones realizadas por Ricardo Gareca, comentó que su principal objetivo y la razón por la que lo habían traído a la selección chilena era para lograr la clasificación a la próxima cita mundialista, donde ya están enfocados en lo que será esta nueva doble fecha FIFA ante Argentina como visitante y Bolivia como local.

Cabe señalar que además, el actual director técnico de La Roja tiene la complicada misión de lograr el tan ansiado recambio tras todos los logros conseguidos con la Generación Dorada, donde actualmente también debió lidiar con algunas bajas inesperadas para la conformación de la nómina final para los encuentros ya mencionados.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Ricardo Gareca está afinando los últimos detalles en La Roja para lo que será una nueva doble fecha clasificatoria ante Argentina y Bolivia. El estratega espera que el equipo pueda dejar atrás la mala impresión dejada durante la última Copa América y que también pueda encaminarse en la zona de clasificación para la próxima cita mundialista.

Pero en la previa de esto, Ricardo Gareca se molestó con un periodista tras una pregunta sobre Ben Brereton, donde consultaron sobre el manejo del idioma del delantero. "El español no lo condiciona para ser convocado. Por ahí ustedes exageran y tergiversan o interpretan lo que quieren, pero fui claro. No lo condiciona que no hable fluidamente español".