¡Se vienen grandes cambios! Se aprueba y despacha ley de reforma a las SADP

Se define la Copa de la Liga.

Por: Gonzalo Zamora

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Con el paso del tiempo, el fútbol chileno ha ido empeorando en todos los aspectos, comenzando por el torneo nacional que tiene muy baja competencia, lo cuál apenas esta temporada se quiere combatir con el inicio de la Copa de La Liga.

La poca inversión en las divisiones menores, lo cuál se refleja en las irregularidades en los torneos de proyección y la baja tasa de jugadores de casa que están saliendo a los distintos primeros equipos y ni hablar de los que han logrado llegar al extranjero en los últimos años.

Además, desde la obtención de dos Copas Américas, a nivel de selección nos hemos ido en picada con nulos triunfos y reconocimientos internacionales en todas las categorías de La Roja, donde el mayor ejemplo de esto es que no hemos ido a una Copa del Mundo en ya 12 largos años.

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Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en Chile. Con esto será promulgada de inmediato como Ley de la República, estableciendo un plazo de 180 días para el desarrollo de los respectivos reglamentos y estatutos.

Los puntos claves de la reforma

La ANFP y la Federación de Fútbol serán entes separados, tanto financiera como administrativamente, donde la Federación quedará a cargo del fútbol formativo y las diferentes selecciones, mientras que la ANFP se encargará de gestionar la Liga Profesional.

Se da fin a la multipropiedad en el fútbol chileno, donde además se incorpora una mayor fiscalización a todo lo realizado dentro del fútbol chileno, sumando la realización de informes semestrales por parte de las distintas Sociedades Anónimas para mantener un mayor control de cualquier irregularidad que pueda surgir.

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