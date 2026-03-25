¡Un gran debut! Tomás Barrios inicia con el pie derecho en Challenger 100 de Sao Paulo

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana se está disputando el Master 1000 de Miami, segundo Master de la temporada, donde Tomás Barrios si bien superó el primer duelo de la Qualy, no pudo ingresar al Main Draw al caer en la ronda final del mini torneo.

Lamentablemente, el chillanejo cayó en la última ronda de la Qualy del Master 1000 de Miami ante el canadiense Alexis Galarneau (219) por parciales de 3-6/4-6, por lo que Alejandro Tabilo fue el único tenista chileno que disputó el Maind Draw.

Tras esta caída, Tomás Barrios volvió a entrar a los torneos Challenger, que es donde ha tenido su mejor desempeño que lo mantiene al borde de ingresar al Top 100 global, moviéndose nuevamente a sudamérica para los distintos torneos.

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Esta semana y tras lo realizado en el Master 1000 de Miami, Tomás Barrios volvió al circuito Challenger donde disputará el Challenger 100 de Sao Paulo en tierras brasileñas, donde el día de ayer tuvo un exitoso debut en el torneo.

Comenzó con el pie derecho

El chillanejo se midió ante el tenista local Joao Pereira (736), a quien superó en parciales de 6-3/6-3, clasificando así a los octavos de final del torneo. Ahora su próximo rival también será un jugador local, nos referimos a Thiago Monteiro (242), en un duelo que se debería disputar el día de hoy desde las 19:00 horas.

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