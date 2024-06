Video hot: detienen a policía que manoseó a conductora para video en OnlyFans

En Nashville, Estados Unidos detuvieron y formalizaron a un policía que decidió participar en un video hot de una modelo en OnlyFans. En concreto el uniformado le quitó una multa a una conductora a cambio de tocas sus senos, hecho que quedó grabado y se volvió rápidamente viral en redes sociales. El exoficial Sean Herman fue acusado de dos cargos por mala conducta.

El medio NewsChannel 5 Investigates fue el primero en publicar el particular caso luego de que recibieran sugerencias de investigar la posible participación de un oficial de la Metropolitan Nashville Police Department en un video de Onlyfans. Hecho que finalmente fue comprobado y llevó a la justicia al policía estadounidense.

En el clip de la plataforma para adultos el oficial se identifica como “Oficial Johnson” antes de ser invitado a tocarle los senos a la conductora, quien andaba con una popera blanca de verano. El video fue publicado por una mujer llamada Jordin quien tituló la grabación como: “No puedo creer que no me arrestara”.

Así mismo en el clip se le escuchó decir a la involucrada. “No voy a recibir una multa... Voy a mostrarle mis tetas”. El policía aceptó la propuesta, tocó los senos de la mujer y posteriormente se tocó sus genitales frente a ala cámara. Es importante decir que la conductora había sido parada por conducir en exceso de velocidad.

"El hombre de 33 años fue arrestado por dos cargos de mala conducta oficial. El video fue descubierto por detectives de la División de Investigaciones Especializadas que finalmente pudieron identificar a Herman mirando los parches en sus ojos. Herman estaba de servicio durante los trabajos de construcción en el estacionamiento de un almacén" escribió Colling Rugg inversor Americano.

NEW: Former Nashville police officer Sean Herman arrested after participating in an Only Fans video while on duty.



The 33-year-old was arrested on two counts of felony official misconduct.



The video was discovered by Specialized Investigations Division detectives who were able… pic.twitter.com/aZnDVDWTl2