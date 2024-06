Impacto: revelan mensaje que publicó en Facebook mujer que asesinó a su bebé en Peñalolén

Hace seis años, en 2018 ocurrió uno de los parricidios más impactantes acontecidos en la Región Metropolitana. El caso fue protagonizado por Kimberly Medina, mujer de ese entonces 24 años que decidió quitarle la vida a su pequeño hijo de un año y seis meses apuñalándolo en dos ocasiones, lo más llamativo de la situación fue que la mujer anunció lo que haría en Facebook.

Cabe mencionar que, tras el crimen un vecino intentó socorrer a la guagua apuñalada sin embargo no puedo hacer nada para salvarle la vida. Para los medios en ese entonces, el sujeto mencionó que la mujer habría estado inestable psicológicamente porque había tenido un quiebre con su pareja y este habría decidido abandonar el hogar que compartían.

La mujer adelantó el crimen en Facebook

A través de la red social Facebook Kimberly escribió un texto en donde señalaba el crimen que realizaría. “Hoy sábado mi vida junto a la de mi hijo menor terminan, mi vida no tiene sentido, estoy vacía por dentro, siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur, yo me voy con mi hijo porque no quiero dejarlo en esta vida de mierda” redactó.

Bajo esta misma línea agregó. “Fui a buscarte y preferiste quedarte a almorzar con tu familia y no con tu pareja e hijo, o sea prefieres estar con ellos y no conmigo, todos me dieron la espalda, tengo un dolor muy grande en mi corazón” fue en eso que aseguró que se quitaría la vida y también asesinaría a su hijo en común.

“Me voy a suicidar y mataré a mi hijo, y me da vergüenza tomar esta decisión pero estoy sola. Todo se dio así. Mi alegría y capacidad de hacer reír no sirven de nada, todos me dan la espalda igual. Soy una loca de mierda, ya nadie quiere mi amistad y mi vida está vacía, sin emociones, sin aventuras. Sólo yo con mis dos hijos mantenida por mi mamá. Eso es fome” cerró.

