Camila Polizzi indignada con la prensa: publica video funando a canales nacionales

A eso de las 15:00 hrs del miércoles, la imputada por el Caso Lencería, Camila Polizzi salió desde su domicilio en Concepción para dirigirse a una hora médica junto a sus dos hijas, a las afueras de su casa se topó con varios periodistas que la esperaban para sacarle una cuña. Fue en eso que, la mujer con arresto domiciliario se indignó y subió un video funa a sus redes sociales.

Recordemos que Polizzi fue formalizada por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Debido a esto, es que para no quedarse sin ingresos, decidió abrir una cuenta en Arsmate, en donde vende contenido erótico para adultos, los cuales les han entregado una millonaria suma.

La molestia de Polizzi al salir de su casa

“Quiero mostrarles cómo me vienen persiguiendo y acosando” partió diciendo en el video que publicó. Según contó en el mismo, su salida con permiso, la realizó para llevar a una de sus hijas al médico, ya que se encuentra siguiendo un tratamiento dental. Es por esto que la modelo acusó un “descriterio”.

Así mismo, aseguró que lo que más le molestaba es que grabaran a las menores de edad. “Estoy con mis dos hijas menores de edad, vamos al médico, y viene atrás una tropa de buitres. Más de 10 periodistas que no tienen absolutamente ningún criterio, no existen los límites para ellos, no les importa que yo vaya con mis hijas al médico” expuso molesta.

“Mi hija menor está en un tratamiento dental y ellos no tienen ningún escrúpulo, ningún respeto por los derechos de las niñas y vienen y se abalanzan encima. No les da vergüenza (...) Pienso que esto ya es demasiado” agregó adjuntando fotografías de sus hijas rodeadas de periodistas y apuntó en contra de Canal 13, CHV, Mega y TVN.

