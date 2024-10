Maite Orsini vive tenso momento con periodista que le consultó por el caso Valdivia

Desde que Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva tras recibir una denuncia por violación, su expareja la diputada Maite Orsini no había querido entregar declaraciones sobre lo ocurrido, solo le señaló a la prensa afuera de su casa que este era un momento "muy doloroso" para ella. Sin embargo, este fin de semana para las votaciones, noteros del Hay Que Decirlo! la fueron a buscar a su centro de votación.

Con anterioridad el equipo de la parlamentaria había confirmado la ruptura de Orsini con el exdeportista nacional. “Le pregunté al equipo que habla con ella en el Congreso y me dicen que la relación está totalmente acabada” expuso Francesco Gazzella en el matinal de Canal 13 agregando que “la versión del receso, en el sentido de posibilidades de volver o seguir conversando, me dicen que está totalmente acabado”.

¿Qué le dijo esta vez Maite Orsini a la prensa?

Tras salir de su lugar de votación, la política fue nuevamente interceptada por el programa de farándula antes mencionado, quienes le consultaron por su postura frente al caso, siendo ella una abanderada feminista. Mientras caminaba rápido, Orsini señaló que “por respeto a las víctimas no me voy a referir al caso puntual”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego de esta breve declaración, la parlamentaria del Frente Amplio se subió a su auto y cerró rápidamente a el. Dentro, la esperaba su hermana quien realizó una seña que no fue bien recibida por el equipo del programa, levantó su dedo de al medio. “La declaración de la diputada me parece bien. Lo que no me parece bien es el dedo garabatero” lanzó Nacho Gutiérrez.

"Y q tiene q ver la Orsini si ya no es pareja del mago"; "No se como la gente elige este tipo de políticos para que nos represente"; "Que preguntas mas tontas por dios; Y que pasó Maite no estaban tan enamorados?", fueron algunos comentarios que recibió la política en redes luego de que el momento fuera viralizado.

Te puede interesar: Tras denuncia de abuso sexual: equipo de Maite Orsini se refiere a relación de la parlamentaria con Jorge Valdivia