Desafían críticas: venezolanos funados por carretes en la nieve ahora imparten clases de salsa en el lugar

A través de redes sociales se han vuelto virales los venezolanos que fueron funados por realizar carretes en la nieve del Cajón del Maipo. En esta ocasión, los migrantes decidieron hacer caso omiso a las críticas y ahora imparten clases de salsa en el mismo lugar con un gran parlante que ha causado "ruidos molestos" en los vecinos.

La particular clase se llevó a cabo el pasado domingo y en los video virales se vio como estas personas bailaban sobre la nieve con la música que compartían desde una camioneta con parlantes. “La pasamos divino en la nieve. Al que no le guste, suerte" escribió uno de los bailarines generando una ola de comentarios de usuarios indignados.

Criticas a venezolanos que hacen clases de salsa en la nieve

“Es bueno disfrutar, pero hay que adaptarse, no comparto estas celebraciones, seguramente dirán que no tengo auto y sonido, pero sí los tengo y sé convivir”; “Jamás van a poder adaptarse a una cultura civilizada. Está en su esencia ser inadaptados y luego lloran porque según ellos son el mejor país” y “Cuando vas a la playa o a la nieve uno va a desconectarse del ruido, pero no faltan estos pasteles” fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.

El registro tiene más de 274 mil reproducciones y cientos de comentarios. Recordemos que en un inicio el video que se había vuelto viral, era uno en donde se veía a un grupo de venezolanos varados en medio de la calle disfrutando de música a todo volumen mientras turistas reclamaban que habían ido a ese lugar para desconectar y estar en silencio.

En ese entonces los comentarios fueron. “Estación Central con nieve”; “Yo pensaba que el frío era nuestra mejor defensa... pero se adaptaron”; “Me pasó lo mismo en el Cajón del Maipo, no entienden que la gente quiere ir a disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza, pero ellos no respetan al otro y creen que todos quieren escuchar su ‘música’ cero respeto a los chilenos” y “yo no comprendo a esa gente o cultura... Varias veces nos tocó alejarnos cuando visitamos algún lago o río, debido a su ‘exceso de alegría’”.

